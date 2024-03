Francesca Pascale | “Non ho mai sentito Berlusconi come un compagno”

(Di domenica 31 marzo 2024)parla di amore e politica in una lunga intervista rilasciata a Chiara Valerio per “D – la Repubblica”. su Perizona.it

Francesca Pascale si è raccontata in una lunga intervista a Repubblica. La passione per la politica, l'incontro con Silvio Berlusconi , l'amore per la moglie Paola Turci e la certezza di non ... (today)

Francesca Pascale: "Ho corteggiato Berlusconi per 15 anni. Paola Turci Il colpo di fulmine più forte della mia vita" - Francesca Pascale si è raccontata in una lunga intervista a Repubblica. La passione per la politica, l'incontro con Silvio Berlusconi, l'amore per la moglie Paola Turci e la certezza di non considerar ...today

Paola Turci: l'amore con Francesca Pascale che le ha cambiato la vita - La cifra è di quelle importanti: a settembre, il 12, saranno sessanta. 'Ma io è come se me ne sentissi 18!'. È un periodo felice per Paola Turci, cantautrice romana, nata in via Latina e col cuore - c ...informazione

Francesca Pascale prima di Paola Turci: “Mai sentita moglie di Berlusconi” - Francesca Pascale torna a parlare della lunga relazione con Silvio Berlusconi e di com’è cambiata la sua vita dopo le nozze con Paola Turci.dilei