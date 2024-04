Pagelle Inter Torino - i VOTI ai protagonisti del match

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 28 aprile 2024) I migliori e peggiori delvalido per la 34esima giornata di Serie A 2023/24: lediLedeideltra, valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Ecco ledi bigandato in scena questo pomeriggio alle 12e30 in quel di San