Pagelle Derby Milan-Inter - i voti di Tuttosport | Pioli un addio triste

Rassegna Stampa - CdU - Fere-Ascoli, gara dell’anno - Sale l’attesa per il Derby di sabato che può valere un’intera stagione: in caso di successo Luperini e compagni andrebbero a +6 sui bianconeri in forte difficoltà ...ternananews

Inter, scudetto e seconda stella nel Derby: le Pagelle del campionato nerazzurro - A decidere il Derby le reti di Acerbi al 18' del primo tempo e di Thuram al 4' della ripresa. Al 35' il Milan accorcia le distanze con Tomori. In classifica l’Inter ha 86 punti, 17 in più del Milan ...blitzquotidiano

Le Pagelle di Roma-Bologna: Dybala intermittente - Rincorse a vuoto. In campo come in classifica, la Roma non riesce a prendere il Bologna, soccombendo alla stanchezza e al solito irritante arbitraggio di Maresca. La zona Champions è ancora lì, ma nel ...ilromanista.eu