Ordine d’arrivo MotoGP - GP Spagna 2024 | Bagnaia vinc - sconfitto Marquez! Bezzecchi -°, fuori Martin

(Di domenica 28 aprile 2024) Oggi si è disputato il GP di, tappa del Mondialeche è andata in scena sul circuito di Jerez. Dopo la Sprint Race di ieri, i centauri si sono fronteggiati nel canonico Gran Premio, sulla lunghezza consueta di circa 110 chilometri. I piloti si sono dati battaglia per la conquista della vittoria e per le posizioni nobili della classifica, in chiusura di un fine settimana particolarmente avente in terra iberica. Francescoha vinto il GP di. Il Campione del Mondo si è reso protagonista di uno splendido primo giro ed è balzato al comando della gara, inscenando poi un bel duello con Jorge. Lo spagnolo ha operato il sorpasso, ma il ribattezzato Pecco gli è rimasto incollato e quando mancavano quindici giri al termine è tornato ...

Il pilota del Team Ducati Gresini Marc Marquez ha parlato al termine del GP di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera, concluso al secondo posto: “È stata una gara molto importante per me. All’inizio della corsa ero molto rigido , visto le precedenti cadute: per questa ragione, ho perso ... Continua a leggere>>

motogp, il GP di spagna insegna come “it’s a long way to the top if you wanna rock’n’roll”. Vale per la musica e per lo sport - Il Gran Premio di spagna ha rappresentato una sorta di ritorno al passato ... Sarà un lungo Mondiale, del quale abbiamo assistito solamente a quattro tappe su ventuno. La storia della motogp 2024 è ...

Continua a leggere>>

VIDEO motogp, la caduta di Jorge Martin nel GP di spagna: era in testa - Francesco Bagnaia ha fatto suo il Gran Premio di spagna, quarto appuntamento del Mondiale di motogp 2024. Sul tracciato di Jerez de la Frontera il ...

Continua a leggere>>

motogp 2024. GP di spagna. La vittoria più bella di Bagnaia! Che sfida con Marc Marquez! Che primo giro di Pecco! - Il campione del mondo ha vinto una gara bellissima, Jorge Martin è caduto al 13esimo giro quando era primo con Pecco attaccato dietro. Sul podio anche Bezzecchi ...

Continua a leggere>>