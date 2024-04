MotoGP GP Spagna - Bezzecchi | Contento del risultat - inizio della stagione difficile

Marc Marquez con il tempo di 1:46.773 con la Ducati del Team Gresini ha conquistato la pole position del gran premio di Spagna in programma domani sul circuito di Jerez de la Frontera . Secondo tempo per Marco Bezzecchi, terzo crono per Jorge Martin. Seconda fila per Binder, Di Giannantonio e Alex ...

