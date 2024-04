MotoGP GP Spagna - Marquez | All’inizio ero rigid - poi ho recuperato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) Il pilota del Team Ducati Gresini Marcha parlato al termine del GP disul circuito di Jerez de la Frontera, concluso al secondo posto: “È stata una gara molto importante per me.della corsa ero moltoo, visto le precedenti cadute: per questa ragione, ho perso qualche posizione. Avevo, però, la velocità per tornare su e lottare con Bagnaia. Ho cercato di passare Pecco all’interno, ma lui è stato fortissimo negli ultimi giri. Sono comunque felicissimo per il podio. Non importa cosa sia accaduto in passato: io lotterò sempre fino alla fine“. SportFace.