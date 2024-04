Bella - vincente e in Europa Dal 2016 è grande Dea Ora manca solo un trofeo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Nei 117 anni di storia dell’Atalanta ci sono due ’’prima e dopo’’. Due spartiacque vicini nel tempo e collegati. Il primo spartiacque è il ritorno della proprietà, nel giugno 2010,nelle mani della famiglia Percassi, con la squadra appena retrocessa in B. Da allora 14 stagioni consecutive in A, come mai accaduto prima a Bergamo. L’altro spartiacque è il luglioquando Antonio e Luca Percassi scelgono per la panchina Gian Piero Gasperini preferendolo a Maran e Prandelli. La svolta nella storia nerazzurra. Da allora otto anni di vittorie, di risultati sorprendenti, di record, di piazzamenti mai raggiunti in precedenza (se non eccezionalmente come la semifinale di Coppa delle Coppe del 1988 alla prima partecipazione europea dei nerazzurri). Prima i numeri: con Gasperini in panchina la Dea su quattro partite ne vince due, ne pareggia una terza e perde la ...