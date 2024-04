Marconi - non solo scienziato | Grande melomane amico di Puccini e D’Annunzio

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 21 aprile 2024) I ricordi del nipote: adorava Chopin e Ciaikovskij ed era un ricercato gourmet. Il 25 aprile ricorrono i 150 anni dalla nascita. Nel mondo al via le Celebrazioni in ricordo delloe inventore della radio, Premio Nobel per la Fisica, "un uomo curioso, insaziabile di sapere e conoscenze. Non voleva mai sentirsi inadeguato e