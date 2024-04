Niente Napoli | Rodriguez verso il Barcellona

Oggi si gioca Napoli-Roma. Un confronto che vale tanto per entrambe le squadre. Quella di De Rossi deve consolidare il quinto posto che significherebbe Champions, la squadra di Calzona per l’orgoglio e per continuare a sperare in qualcosa di più della Conference League. La Gazzetta mette a ...

Mancavano solo loro. I cinque cittadini indicati come vittime, come presunte parti offese, nel corso di un processo per fatti di usura e racket, all?ombra della camorra di Napoli ovest. Ieri...

Niente tifosi ospiti per Napoli-Roma: Vietata la vendita dei biglietti per i residenti in Lazio per la partita in programma allo Stadio Maradona Ninete tifosi ospiti per Napoli-Roma. All’incontro di calcio, in programma il prossimo 28 aprile presso lo stadio “Diego Armando Maradona”, non ...

Il Napoli crolla definitivamente, in questa stagione non c`è quasi più nulla da salvare. Lo scudetto svanito troppo in fretta, i cambi in...

Nonostante la crisi di risultati, il Napoli non andrà in ritiro. De Laurentiis pensa al nuovo allenatore e valuta i profili di Conte, Pioli e Gasperini per la panchina. Arrivano aggiornamenti importanti sul fronte Napoli, con novità sia sulla possibilità di un ritiro punitivo che sul nome del ...

