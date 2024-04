Niente tifosi ospiti per Napoli-Roma | non saranno venduti i biglietti

(Di mercoledì 24 aprile 2024)per: Vietata la vendita deiper i residenti in Lazio per la partita in programma allo Stadio Maradona Nineteper. All’incontro di calcio, in programma il prossimo 28 aprile presso lo stadio “Diego Armando Maradona”, non potranno partecipare i residenti nella regione Lazio. Lo ha deciso il Prefetto dial fine di prevenire possibili ripercussioni su sicurezza e ordine pubblico. Il divieto di vendita deiè stato disposto dal prefetto del capoluogo partenopeo, Michele di Bari, alla luce delle valutazioni espresse lo scorso 11 aprile dal comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni ...

Tempo di lettura: < 1 minutoGli ultras della curva del Napoli hanno disertano l’inizio di Monza-Napoli . Come annunciato da un comunicato degli Ultras 1972, parte della tifoseria organizzata dei campioni d’Italia non ha preso posto nell’area destinata dello stadio brianzolo, in segno di ... (anteprima24)

Napoli . Divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Caserta per la sfida tra Ischia e Gladiator , squadra di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), valida per il girone G di Serie D, in programma allo stadio Mazzella di Ischia domenica 14 aprile. Lo ha disposto il Prefetto di Napoli , ... (casertanotizie)

Ascoli-Cosenza, info biglietti per la sfida del 1° Maggio. Disposte limitazioni per i tifosi ospiti - Ascoli-Cosenza, info biglietti per la sfida del 1° Maggio. Disposte limitazioni per i tifosi ospiti - picenotime.it - IT ...picenotime

EuroLeague - Ataman: "Se non arriviamo alle Final Four, l'anno prossimo non sarò al Panathinaikos" - Il Panathinaikos AKTOR ha ospitato il Maccabi Tel Aviv all'OAKA per la prima partita della serie Play Off di EuroLeague. Gli ospiti, nonostante ...pianetabasket

Il racconto dall’Olimpico. Novanta minuti di amore - Bologna, 24 aprile 2024 – Una trasferta ‘europea’. Difficilmente i cuori rossoblù dei tremila tifosi presenti in curva ospiti dimenticheranno l’esperienza magica dell’Olimpico. Il viaggio, per tanti d ...ilrestodelcarlino