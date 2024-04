Lobotka blindato dal Napoli | niente Barcellona - ADL non lo cede

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 20 aprile 2024) Stanislavsarà una colonna portante del nuovo. De Laurentiis respinge le avances del: è incedibile dopo il rinnovo fino al 2027. Stanislavsarà uno dei punti di partenza imprescindibili per il nuovo corso del. Nonostante gli interessamenti del, De Laurentiis non ha alcuna intenzione di privarsi dello slovacco, considerato ormai una colonna portante dello spogliatoio azzurro.uomo squadra e certezza per il futuro Come sottolinea il Corriere dello Sport,è “troppo utile, troppo uomo squadra” per lasciarlo partire. Le sue qualità tecniche e il suo carisma silenzioso lo rendono “un esempio di umiltà e spirito di sacrificio” oltre che una “certezza inossidabile” su cui fondare il ...