Niente foto al Monte Fuji | come una città del Giappone si difende dall’invasione dei turisti

Tempo di lettura: 2 minutiDopo 83 anni, sono tornati a Montefalcone di Valfortore , suo paese di nascita, i resti mortali del Tenente Ennio Goduti , che erano custoditi presso il sacrario militare di Bari. Le massime autorità del centro fortorino con in testa in sindaco Michele Leonardo Sacchetti, ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 2 minutiDopo 83 anni, sono tornati a Montefalcone di Valfortore, suo paese di nascita, i resti mortali del Tenente Ennio Goduti , che erano custoditi presso il sacrario militare di Bari. Le massime autorità del centro fortorino con in testa in sindaco Michele Leonardo Sacchetti, ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 2 minuti“La cultura come strumento per aprirsi al mondo”. Così il vicepresidente della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo al taglio del nastro a Palomonte, per l’intitolazione al poeta lucano Rocco Scotellaro, della biblioteca di Palazzo di Città. La cerimonia si è svolta ...

Continua a leggere>>