FOTO Finanza e ambiente - a Piana di Monte Verna ‘s’impara facendo’

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEducazione Finanziaria ed Educazione Ambientale, due tematiche interessanti e sempre attuali che continuano ad essere al centro di progetti ideati e realizzati dall’Istituto Comprensivo “Caiatino” di Caiazzo. Strumenti didattici efficaci per la diffusione di una cultura di cittadinanza attiva e consapevole presso le nuove generazioni, che vedono protagonisti proprio i ragazzi, grazie alla dirigente Silvana Santagata, sensibile e sempre più aperta a collaborazioni e sinergie di spessore, e all’impegno e all’egida di docenti attenti e attivi. In particolare, nell’ambito dell’Educazione Civica, l’Istituto sta portando avanti un progetto di Educazione Finanziaria volto all’acquisizione di competenze economiche anche per i bambini della Scuola Primaria, con particolare riferimento al risparmio personale. Il progetto, avviato nell’anno scolastico 2022 – 2023 nel ...