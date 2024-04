Netanyahu rischia mandato arresto della Corte penale internazionale

Benjamin Netanyahu teme il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale . A raccontarlo sono i media israeliani , in particolare Haaretz, che riporta come il primo ministro di Israele stia tempestando di telefonate gli Usa affinché questi intercedano. Netanyahu "teme mandato di arresto Corte ... Continua a leggere>>

Tel Aviv, 28 aprile 2024 – Israele torna a bombardare Gaza, mentre la sorte di Rafah è appesa al filo della proposta fatta da Tel Aviv ad Hamas, che ancora non ha dato una risposta. Se non ci sarà l'intesa, l'esercito entrerà via terra nella città più a sud della Striscia. Sarà un'operazione su ...

Prima ha annunciato che la guerra non finirà neanche con l'eventuale liberazione degli ostaggi da parte dei terroristi di Hamas perché l'obiettivo è di cancellare per sempre l'organizzazione terroristica, poi ha alzato la posta in gioco ordinando l'evacuazione dei civili dalla città di Rafah in ...

