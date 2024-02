Netanyahu non si ferma più | pronto l’assedio a Rafah che rischia di allargare il conflitto

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 10 febbraio 2024) Prima ha annunciato che la guerra non finirà neanche con l’eventuale liberazione degli ostaggi da parte dei terroristi di Hamas perché l’obiettivo è di cancellare per sempre l’organizzazione terroristica, poi ha alzato la posta in gioco ordinando l’evacuazione dei civili dalla città diin vista di un’operazione massiccia che da giorni gli Stati Uniti stanno provando ad evitare. “Non è possibile raggiungere gli obiettivi della guerra per l’eliminazione definitiva di Hamas e al tempo stesso lasciare quattro suoi battaglioni a”, ha spiegato il primo ministro Benjamincercando di giustificare l’imminente attacco. Insomma sembra proprio che il leader di Tel Aviv, noncurante del processo all’Aja in cui gli viene contestato il genocidio dei palestinesi e delle prese di posizione sempre crescenti dei suoi alleati ...