Napoli-Roma LIVE 0-0 | miracolo di Svilar su Lobotka!

DIRETTA VIDEO - napoli-roma 0-0: sprecano tantissimo gli azzurri anche a porta vuota - napoli-roma Tv - napoli-roma Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. della 34a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Calzona che ospiterà al Maradona la Roma di De Rossi per tre pu ...

napoli-roma 0-0: comincia la ripresa - 18.46 - Finisce il primo tempo al Maradona. Solo il Napoli in campo in questi primi 45 minuti, ma gli azzurri - come troppo spesso accade in stagione - sono poco lucidi negli ultimi metri. 44' - DI ...

napoli-roma, la diretta: le formazioni ufficiali - Alle ore 18:00 il fischio d'inizio di napoli-roma, partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Match importante per i giallorossi che in settimana affronteranno il Bayer Leverkusen ...

