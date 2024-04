Diffidati Napoli-Roma | i giallorossi a rischio squalifica in vista della Juventus

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) Alle 18:00 di oggi, domenica 28 aprile, lafarà visita alin occasione34esima giornata di Serie A. Al ‘Maradona’ ci sono punti preziosi in chiave Champions League e Daniele De Rossi vuole aprire nel modo giusto un ciclo infernale di partite, che vedrà laprendere parte anche al doppio confronto con il Bayer Leverkusen in semifinale di Europa League. Giovedì 2 maggio c’è il match europeo, poi si tornerà in campo domenica 5 maggio per la sfida contro ladi Massimiliano Allegri. Un tema d’attualità quindi è quello legato ai, che non sono pochi. Già Leandro Paredes e Diego Llorente sono stati costretti a saltare la trasferta di, ma nell’elenco dei giocatori in diffida ci sono anche Huijsen, Mancini, Azmoun e Lukaku ...