Napoli - infortunio per Zielinski | c'è lesion - salta la Roma Le ultime su Olivera e Gollini

(Di sabato 27 aprile 2024) Domani andrà in scena, gara valida per la 34ª giornata di Serie A. Fischio d`inizio alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando...

Dopo la gara contro l'Empoli, il Napoli ospiterà al Maradona la Roma. I giallorossi devono valutare le condizioni di Lukaku in vista del big match della 34ª giornata di Serie A. Napoli e Roma saranno impegnati rispettivamente contro Empoli e Bologna in questa 33ª giornata di Serie A, per poi

Stop di tipo muscolare prima di Roma-Bologna: i giallorossi perdono un top player. In dubbio anche la sfida contro il Napoli? Le ultime. Dopo la disfatta di Empoli è tempo per il Napoli di preparare quello che, arrivati a questo punto, è forse il match più atteso della stagione. Domenica 28 aprile

Ha dell'incredibile quanto da poco successo sul campo della Bleuenergy Arena, dove il calciatore della Roma è uscito per problemi fisici. Trasferta di Napoli ora a rischio . Il 25 aprile 2024 passerà senz'altro alla storia come una delle date più storiche targate calcio di stampo Serie A. Questo, a

napoli-Roma, infortunio per Zielinski: c'è lesione. Le ultime su Olivera e Gollini - Domani andrà in scena napoli-Roma, gara valida per la 34ª giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Le due squadre vivono momenti tanto diversi, con gli

napoli, infortunio per Zielinski: lesione muscolare e forfait contro la Roma - Il polacco si è fatto male nell'allenamento di ieri e oggi ha svolto solo terapie: è out per il big match di domani

Tegola verso la Roma: infortunio per Zielinski, c'è lesione - Brutte notizie per Francesco Calzona alla vigilia del big match contro la Roma, in programma domani alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona. L'allenatore azzurro dovrà fare a meno di

