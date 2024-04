Ultim’ora Napoli | infortunio per Zielinski - rientra Olivera Il report

Vigilia di campionato per il Napoli che domani sarà in campo al Castellani per affrontare l`Empoli. Gli azzurri questa mattina hanno preparato... Continua a leggere>>

La SSC Napoli ha pubblicato sul sito ufficiale il report odierno dell'allenamento in vista della sfida contro la Roma L'articolo Napoli , il report odierno in vista della Roma : le ultime su Olivera proviene da ForzAzzurri.net. Continua a leggere>>

INFORTUNIO Zielinski, salta napoli-Roma per una lesione muscolare - Calcio ora per ora Piotr Zielinski non prenderà parte alla sfida tra napoli e Roma in programma domani sera al Maradona. Il polacco, fermatosi ieri in allenamento, ha riportato una lesione di basso gr ...

Continua a leggere>>

napoli, infortunio per Zielinski: quando torna il centrocampista. I possibili tempi di recupero - Infortunio in allenamento per Piotr Zielinski: quando torna il centrocampista del napoli Le sue condizioni e i possibili tempi di recupero ...

Continua a leggere>>

napoli-Roma, probabili formazioni: infortunio al polpaccio per Zielinski, non sarà in campo - Brutta notizia per Francesco Calzona sulla strada che porta il suo napoli verso la gara con la Roma di domani al Maradona. Gli azzurri non avranno a disposizione Piotr Zielinski, il calciatore ...

Continua a leggere>>