Movieplayer al Comicon 2024 | il programma della nostra live del 27 aprile

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 27 aprile 2024) Lorenzo Zurzolo e Ciro Priello tra gli ospiti delledigiornata di oggi, sabato 27, tra gli eventi più attesi deli contenuti in anteprima del fantasy IF - Gli amici immaginari. IlNapolientra nel vivo con l'arrivo del weekend. Grandi sorprese attendono i visitatori che si recheranno alla Mostra Oltremare di Napoli per incontrare i numerosi ospiti o assistere alle attività previste per grandi e piccini amanti di fumetti, cinema, videogame, musica e chi più ne ha più ne metta. Tra gli ospiti più attesigiornata di oggi l'attore Lorenzo Zurzolo, acclamato interprete di serie come Baby, Prisma e Una storia di Francesca Archibugi, comparso anche in EO di Jerzy Skolimowski e in Diabolik - Chi sei? dei ...