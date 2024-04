In campo oltre 100 ispettori che hanno individuato più di 80 lavoratori senza regolare contratto di assunzione L'articolo Comicon 2024 , cento ispettori del Lavoro in campo : lavoratori in nero e multe salate sembra essere il primo su Teleclubitalia. Continua a leggere>>

Lorenzo Zurzolo e Ciro Priello tra gli ospiti delle live di Movieplayer della giornata di oggi, sabato 27 aprile , tra gli eventi più attesi del Comicon i contenuti in anteprima del fantasy IF - Gli amici immaginari. Il Comicon Napoli 2024 entra nel vivo con l'arrivo del weekend. Grandi sorprese ...

Elodie e Milo Manara raccontano al Comicon 2024 la loro collaborazione per l'album Red Light. Un evento che sarebbe estremamente riduttivo definire atteso. In un Auditorium stracolmo Elodie e il maestro del fumetto Milo Manara si sono incontrati per un panel che li ha visti parlare di arte, ...

comicon Napoli 2024: annunciati i vincitori dei Premi del Palmarès - Sono stati annunciati i vincitori dei Premi del Palmarès di comicon per l'edizione 2024. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 27 aprile.

Limonata 'a cosce aperte' nel centro di Napoli per Lele Adani | VIDEO - Limonata 'a cosce aperte' per Lele Adani nel centro di Napoli, in piazza Dante. L'ex difensore di Inter e Fiorentina e noto opinionista calcistico, è tornato in città per prendere parte a un evento al ...

comicon, l'autore di V per Vendetta: "Felice che quella maschera sia usata nelle contestazioni in tutto il mondo" - Invece quel movimento ha portato ad un altissimo livello di creatività". Alla terza giornata di comicon sono state presentate anche per la prima volta immagini di "If - Gli amici immaginari", film Usa ...

