(Di domenica 28 aprile 2024) Alle ore 14.00 odierne si spegneranno i semafori sulla griglia di partenza di Jerez de la Frontera, dove andrà in scena l’edizionedel Gran Premio divalida per il Mondiale di. C’è grande curiosità attorno alla“lunga”quanto visto nelladi sabato pomeriggio, caratterizzata da cadute a raffica. Il successo abbrancato da Jorge Martin vale molto più dei 12 punti incamerati nel Mondiale, poiché rappresenta una sorta di dichiarazioni a reti unificate in merito alla propria forza. Il venticinquenne madrileno è stato l’unico pretendente al titolo a non scivolare (a meno di non considerare già anche Pedro Acosta un candidato all’Iride…), imponendosi autorevolmente nella prova dimezzata. Tutti gli altri aspiranti a scendere in pista ...

Il Motomondiale 2024 vedrà andare in archivio la quarta tappa stagionale oggi, domenica 28 aprile : per il GP di Spagna , al Circuito Ángel Nieto di Jerez, in Spagna , si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP . Di seguito il calendario, il programma e ... Continua a leggere>>

Jerez de la Frontera, 27 aprile 2024 - Sarà ancora gran de spettacolo a Jerez per il quarto appuntamento del calendario del motomondiale. Dopo la raffica di cadute in Sprint Race, ben 13 con la vittoria di Jorge Martin, la gara della domenica vedrà tanti protagonisti in lizza per la vittoria. Gli ... Continua a leggere>>

oggi , domenica 28 aprile, assisteremo alla quarta tappa del Motomondiale 2024 . Sulla pista di Jerez de la Frontera, in Spagna , lo spettacolo non mancherà di certo su una dei tracciati più noti agli appassionati. I piloti saranno chiamati a una prova complicata, dovendo trovare il giusto equilibrio ... Continua a leggere>>

motogp, GP spagna 2024. Sarà una gara da ‘Tutti contro tutti’ dopo la Sprint “loca” - Alle ore 14.00 odierne si spegneranno i semafori sulla griglia di partenza di Jerez de la Frontera, dove andrà in scena l’edizione 2024 del Gran Premio di ...

Continua a leggere>>

motogp oggi in tv, GP spagna 2024: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 e Sky - Oggi, domenica 28 aprile, assisteremo alla quarta tappa del Motomondiale 2024. Sulla pista di Jerez de la Frontera, in spagna, lo spettacolo non mancherà ...

Continua a leggere>>

Moto2 e Moto3, gare GP spagna oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta - Sul circuito di Jerez, in spagna, va in scena la quarta tappa del motomondiale, che vede impegnate, oltre alla classe regina, anche Moto2 e Moto3. La Moto3 apre la programmazione della giornata di dom ...

Continua a leggere>>