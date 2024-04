MotoGp Jerez 2024 - guida al gran premio di Spagna La griglia di partenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024)de la Frontera, 27 aprile- Sarà ancorade spettacolo aper il quarto appuntamento del calendario del motomondiale. Dopo la raffica di cadute in Sprint Race, ben 13 con la vittoria di Jorge Martin, la gara della domenica vedrà tanti protagonisti in lizza per la vittoria. Gli spagnoli sembrano un passo avanti, ma ci si attende una reazione da Pecco Bagnaia, contatto con Brad Binder e caduta nella Sprint, e da Enea Bastianini, scivolato in contemporanea ad Alex Marquez e al sudafricano della KTM. Sarà una domenica quasi certamente di sole dopo le nuvole e la pioggia del sabato, motivo per tornare ai livelli del venerdì che avevano visto il campione del mondo davanti a tutti.: Martin re della Sprint Race. Bagnaia cade, in pole ...