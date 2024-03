Moto2 e Moto3 | i test pre-stagionali si chiudono con Fermin Aldeguer e José Antonio Rueda in vetta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Si sono conclusi ufficialmente ipre-riservati asul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna). La tre-giorni sulla pista andalusa si chiude con i migliori tempi di Fermín(Sync SpeedUp) per quanto riguarda la classe mediana e(Red Bull KTM Ajo) per la classe più leggera.Lo spagnolochiude al comando in 1:40.307. A soli 44 millesimi troviamo lo statunitense Joe Roberts (OnlyFans American Racing) mentre a 78 troviamo Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini). Per capire come stiano crescendo le moto, in sette hanno girato sotto il record (1:40.640 di Aron Canet) e tutti ne hanno approfittato per prendere confidenza con le gomme ...