Nepa | assalto al titolo Moto2 | Moto3 e MotoE pronte a parlare italiano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Una cosa è certa, rispetto al 2023, il Motomondiale 2024 si presenta al via con una squadra di aspiranti campioni decisamente più nutrita. Parliamo della, ovvero la classe più piccola, dove team e manager guardano con attenzione per scovare i talenti della MotoGp del domani. E se nello scorso Mondiale, in, la pattuglia italiana era stata decisamente avara di nomi baby-fenomeni da seguire, la stagione 2024 esprime un concetto opposto. Sono sei infatti i ragazzi terribili dellache hanno come obiettivo di portare la bandiera dell’Italia il più in alto possibile. Quattro dei quali sono iscritti e difenderanno la bandiera di due team che di fatto hanno deciso di puntare forte sull’Italia. I nomi: Filippo Farioli e Luca Lunetta avranno sulla carena il marchio del team Sic58, realizzato, voluto e diretto da Paolo ...