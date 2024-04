Milan - senti Monchi | Lopetegui sa gestire la pressione Ecco cosa chiede alle squadre

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 28 aprile 2024), l’ex Romaha raccontato i punti di forza di Julen, sempre più vicino alla panchina rossonera. Le parole Julenè sempre più vicino alla panchina delper la prossima stagione. Negli ultimi giorni, i contatti con il tecnico spagnolo si sono intensificati e daello arrivano notizie positive, che parlano addirittura di una base di accordo sul contratto fino al 2027, con uno stipendio da quattro milioni di euro netti a stagione. L’ex direttore di Roma e Siviglia,ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, raccontando i punti di forza di: “Julen per me ha tre virtù che considero fondamentali per qualsiasi allenatore: grandi qualità professionali, competitività, gestione del gruppo. ...