(Di domenica 28 aprile 2024) Un ragazzo di soli 16 anni è statoper aver rivelato di volersi far saltare in aria utilizzando un ordigno esplosivo Questa settima la polizia francese haun adolescente con l’accusa di aver pianificato un attacco terroristico nel corso dei Giochi Olimpici di Parigi, in programma quest’estate. Il ragazzo di 16 anni ha tentato per mezzo di alcuni gruppi Telegram – dei quali faceva parte – di rimediare del materiale necessario per costruire un ordigno esplosivo. Nella nota app distica, questo aveva spesso espresso – con testuali parole – l’intenzione di: “morire come un martire in nome del Califfato islamico“. In seguito a tali scoperte, le autorità antiterroristiche hanno deciso di sottoporlo a un’attenta osservazione per approfondire la sua posizione e le sue reali intenzioni. Granata – Cityrumors.itSolo in ...