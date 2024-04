Arrestato Mingazoc di Forbes Russia | accusato di aver diffuso informazioni false - documentava i crimini di guerra a Bucha

Il giornalista russo Sergei Mingazov, redattore per l’edizione locale della rivista statunitense Forbes , è stato arrestato con l’accusa di aver diffuso “notizie false sull’esercito basate sull’odio o sull’inimicizia” per aver condiviso su Telegram un post riguardante il massacro di Bucha , avvenuto ... Continua a leggere>>

Pubblicato il 26 Aprile, 2024 Putin deve fare i conti non solo con i nemici esterni, ma anche con i dissidenti interni come lo fu Navalny, al cui funerale hanno partecipato diversi cittadini russi nonostante le intimidazioni del Cremlino. La scure della censura russa si è abbattuta anche su ...

14.27 Il giornalista di Forbes,Serghei Mingazov, é stato arrestato in Russia per "diffusione di false notizie sulle forze armate",accusa introdotta nel codice penale russo,nel 2022 poco dopo l'avvio del conflitto in Ucraina. Lo riportano Media russi, citando il suo avvocato. Su Fb, il legale ha ...

