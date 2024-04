Mercato dei mutui in Italia tagliato a metà | le grandi banche frenano - le medie resistono

Castellina e Pietà le più care, Maliseti, Narnali, Viaccia, Chiesanuova, Iolo e Casale le più economiche in città, Oste e Vernio le più abbordabili di tutta la provincia. E’ questo lo spaccato sul valore per quartiere e comune delle case in provincia di Prato, anno 2023, offerto ... Continua a leggere>>

I primi sei mesi di quest’anno non vedranno una ripresa del mercato immobiliare bolognese: credito cristallizzato dagli alti tassi e proprietari che non hanno intenzione di abbassare i prezzi delle case e restano in attesa di tempi migliori. In più si aggiungono i tanti lavori previsti in città, ...

Continua a leggere>>