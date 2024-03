Mercato immobiliare in netto calo nel 2023 | -10% di compravendite in Italia e meno mutui

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ilno ha fatto segnare lo scorso anno una forte contrazione, con undella richiesta dimai così basso dal 2021. Lo ha rilevato il report dell’Osservatorio deldell’Agenzia delle Entrate, che ha registrato nelquasi 710mila, indel 10 per cento rispetto al 2022. Il crollo delNello studio gli esperti hanno evidenziato che ilno ha fatto segnare tendenziali negativi in tutti i trimestri del, nonostante nel quarto la discesa si sia fermata al 3,3 per cento, con poco più di 200 mila abitazioni ...