Schlein sfida Meloni in prima persona alle europee | si candida come capolista ma a Bruxelles non ci andrà

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 21 aprile 2024) Ellysielezioni. La segretaria del Pd ha sciolto la riserva e ha annunciato alla direzione del partito la sua volontà di presentarsinelle circoscrizioni del Centro e delle Isole., comunque, resterà in Italia in Parlamento perre Giorgiaafferma lei stessa. La conferma, quindi, è che latura disarà solo di facciata, nella speranza di portare più voti ai dem e di poter anchere direttamente la presidente del Consiglio. L’annuncio ufficiale è arrivato da Igor Taruffi, responsabile organizzazione del Pd, in direzione. Ora la stessa direzione dem dovrà votare la proposta di inserire ...