Beppe Marotta | Lo scudetto dell’Inter è nato dal dolore per la finale di Champions La carriera - il colpo più bell - la pensione forse nel 2027 – Intervista esclusiva

(Di lunedì 22 aprile 2024) Quarantotto anni di calcio.“La gavetta e il destino. A Varese abitavo a cinquecento metri dallo stadio Ossola. Vedevo i campi di allenamento dalle finestre di casa”. Giuseppe, detto, amministratore delegatodal 13 dicembre 2018, presidente dell’associazione direttori sportivi, consigliere federale, un curriculum in cui spiccano nove scudetti, otto supercoppe nazionali e sette coppe Italia. Sessantasette anni compiuti il 25 marzo, contratto con l’Inter valido fino al. Equel giorno andrò davvero in. Quando arrivi a quota settanta, è giusto godersi la vita. Non sarà facile staccare la spina. Ho sempre cercato di non perdere contatto con la vita reale e per chi ricopre un incarico importante è fondamentale: gli amici, le mie passioni personali ...