Marcell Jacobs bussa alla top-20 dei tempi mondiali | la nuova classifica - solo due giovani sotto i 10

(Di domenica 28 aprile 2024)ha fatto il proprio debutto stagionale sui 100 metri, correndo in 10.11 (0,9 m/s di vento favorevole) a Jacksonville (Florida, USA). Il Campione Olimpico è tornato in gara a distanza di 230 giorni dall’ultima uscita agonistica, scegliendo un evento nell’impianto dove si allena da alcuni mesicorte di Rana Reider. Il velocista lombardo non è partito benissimo, ma poi ha sfoggiato un bel lanciato e una progressione degna di nota, dando l’impressione di essersi avvicinato al gesto tecnico dei giorni migliori. Si tratta di una prestazione confortante e che lascia intravedere importanti margini di miglioramento in vista dei due grandi appuntamenti di questa annata agonistica: gli Europei di Roma a inizio giugno e le Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate.ha chiuso ...

jacobs corre veloce verso le Olimpiadi: "Devo sistemare la partenza un po' 'ninnì', ma ho ritrovato le sensazioni di Tokyo" - Il campione olimpico dei 100 e la nuova vita in Florida. Ha corso il tempo di De Grasse, Bromell battuto. "Credevo che il tempo fosse migliore, forse hanno ...

