Debutto senza effetti speciali sui 100 per Marcell in Florida - Furlani quinto nel lungo in Cina all’esordio in Diamond League Jacob - 10 11 con vista Parigi | Bromell vince al fotofinish

(Di domenica 28 aprile 2024) Dopo 230 giorni, rieccos. Lo sprinter a Jacksonville, in, dove ormai vive e si allena, in occasione dell’East Coast Relays, sui suoi 100 non va oltre il tempo di 10.11 che gli vale il secondo posto con lo stesso crono del compagno di allenamenti Trayvon, terzo si piazza il cinese Xie Zhenye (10.14). In termini di velocità si può ancora lavorare parecchio, ma per il momento è secondario: solo per aver partecipato alla gara entra infatti nei 56 del ranking, fondamentale per ottenere la carta olimpica. L’agente delle Fiamme Oro era non solo alla prima uscita della stagione ma alsotto la guida tecnica del nuovo coach Rana Reider che ha preso il posto di Paolo Camossi. Il nativo di Deno non gareggiava dal 10 settembre 2023 al meeting di ...