Disabili in classi separate? Parole odiose di un perfetto ignorante della materia - la Lega e i suoi ministri prendano le distanze Le associazioni tuonano contro Vannacci

AGI - "L'italiano ha la pelle bianca, lo dice la statistica"; l'omosessuale che "ostenta da esibizionista deve accettare le critiche"; "l'aborto non e' un diritto"; gli studenti a scuola, compresi i disabili "vanno divisi in base alle loro capacita'". Roberto Vannacci , candidato per la Lega alle ... Continua a leggere>>

“Ho ucciso il mio cane, lo odiavo”: polemiche sulla possibile vice di Trump, Kristi Noem, per le rivelazioni in un libro - "Odiavo quel cane. Non era addestrabile ed era pericoloso per chiunque vi entrava in contatto, valeva meno di niente come cane da caccia" ...

Continua a leggere>>

Boron e la proposta choc di vannacci sugli studenti disabili: «Non siamo nel Medioevo» - Non è discriminatorio». La cosa curiosa di queste dichiarazioni del generale vannacci, che ha già detto che se non viene eletto resta nell'esercito, è che ci tiene a dire che non c'è nulla di ...

Continua a leggere>>

Scuola: Donzelli, 'vannacci su disabili Non sono d'accordo, integrazione importante' - Pescara, 27 apr. (Adnkronos) - “Credo che l'integrazione sia importante. Non credo ci sia stata volontà discriminatoria, però non sono d'accordo con la proposta”. Così, a margine della conferenza prog ...

Continua a leggere>>