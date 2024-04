L' Open di Madrid entra nel vivo - ecco dove vedere tutte le partite di Sinner

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 28 aprile 2024) All'ATP Masters 1000 dic'è. Il campione italiano, testa di serie numero 1 dopo il forfait di Novak Djokovic, ha battuto l'amico-collega Sonego al secondo turno e ora si gioca il terzo, lunedì 29 aprile, a un orario e contro un avversario ancora da definire. E ci saremo anche noi per lui.in streaming all'diPossiamo seguireledial2024 in tv e in streaming: per la precisione, sul canale Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now TV. Per chi non è ancora abbonato, la soluzione più veloce è iscriversi all’area Sport di Now TV, il servizio streaming di Sky, cliccando qui. Oltre al tennis di ...