Quando gioca Sinner le prossime partite a Madrid | giorno di riposo - le date e gli avversari in arrivo

(Di sabato 27 aprile 2024) Jannikha esordito con una schiacciante vittoria al Masters 1000 di, sconfiggendo Lorenzo Sonego in un derby a senso unico. Il fuoriclasse altoatesino ha lasciato soltanto tre game al piemontese, imponendosi con lo nitido punteggio di 6-0, 6-3 e proseguendo a vele spiegate la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola. Il numero 2 del mondo tornerà in campo lunedì 29 aprile per fronteggiare il russo Pavel Kotov. Si tratta di un impegno sulla carta agevole per il nostro portacolori, che potrà anche usufruire di undidopo il debutto odierno. In caso di qualificazione agli ottavi di finale, il vincitore degli ultimi Australian Open giocherà martedì 30 aprile: si tratterà dunque di un impegno ravvicinato senza la possibilità di avere 48 ore per rifiatare, tempistica che aggrada ...