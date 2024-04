Livorno - trovato un cadavere in un fosso | indagini in corso

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 28 aprile 2024)la notte scorsa nei Fossi di- i canali che attraversano l'abitato - ildi un uomo di 47 anni, di origine nordafricana. Il ritrovamento c'è stato intorno alle 1.30 tra piazza della Repubblica e scali delle Cantine. Il corpo affiorava in acqua ed è stato notato da alcuni passanti i quali hanno avvisato il 112. Sono intervenuti sul posto i carabinieri per i rilievi e l'avvio dell'indagine che deve stabilire cause e circostanze del decesso. Sul posto è stata inviata una ambulanza del 118 con medico, i vigili del fuoco hanno raggiunto e tirato sulla riva il corpo. Il medico del 118 ha constatato il decesso. Avviati anche gli accertamenti medico legali.