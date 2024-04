Livorno - trovato cadavere nei Fossi

(Di domenica 28 aprile 2024) 11.00 Il corpo di un uomo di origine nordafricana è statonella notte neidi, i canali che attraversano l'abitato.Sono stati alcuni passanti a notare il corpo che affiorava in acqua e a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per accertare le circostanze del decesso del 47enne. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Ildell'uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Avviati anche gli accertamenti medico-legali.

