LIVE Moto2 - GP Spagna 2024 in DIRETTA | gara in tempo reale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca delle qualifiche Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di, quarto appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato di Jerez de la Frontera ci attende unadi estrema importanza che ci darà un quadro più chiaro dei reali valori in campo nella classe mediana. Lasulla pista andalusa prenderà il via alle ore 12.15 e vedrà in pole position Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up) che ha centrato un ottimo 1:40.673 con un margine di 438 millesimi sul connazionale Albert Arenas (Kalex Gresini), mentre completa la prima fila il britannico Jake Dixon (CF Moto Aspar) a 793. Quarta posizione per lo ...