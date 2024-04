LIVE Canottaggio - Europei 2024 in DIRETTA | l’Italia punta sul doppio e sul 4 senza

(Di domenica 28 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della quarta giornata deglidie para. Quest’oggi a Szeged, Ungheria, terminerà la rassegna continentale con le ultime 12 finali A.sarà al via delle finali A nella metà delle specialità previste quest’oggi. Per ampliare il proprio bottino di medaglie, al momento fermo a quota 4, la compagine italiana punterà forte sulsenior maschile e sul quattrosenior maschile. Nel primo evento il tricolore sarà sulle spalle di Luca Rambaldi e Matteo Sartori, mentre nella seconda specialità citata spetterà a Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, ...

Il LIVE in diretta di Varese-Treviso , sfida valida come 29^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Scontro diretto che riguarda la zona bassa di classifica, tra due squadre che nelle ultime due partite sono chiamate a fare risultato per evitare la retrocessione. La formazione lombarda si è ... Continua a leggere>>

Il LIVE in diretta di Tortona-Virtus Bologna , sfida valida come 29^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Interessante testa a testa tra due squadre che potrebbero anche ritrovarsi ai playoff, visto che attualmente i piemontesi sono ottavi mentre le Vu Nere sono in testa alla classifica. ... Continua a leggere>>

Alle 16:30 di oggi, domenica 28 aprile, Trento e Renate scenderanno in campo in occasione della trentottesima giornata del girone A di Serie C 2023 / 2024 . Tempo di verdetti in questo ultimo turno di stagione regolare. Una sfida decisiva in chiave playoff quella tra Trento e Renate. Al momento i ... Continua a leggere>>

Il LIVE in diretta di San Martino di Lupari-Schio , sfida valida come gara-2 dei playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . Subito match point per le ragazze di coach Dikaioulakos, che nella prima partita hanno rispettato il pronostico comandando l’incontro dal primo minuto, in una ... Continua a leggere>>

Premier League, dove vedere Nottingham Forest-Manchester City: Sky, NOW o DAZN diretta TV, streaming e formazioni - Le due compagini si affrontano oggi, Domenica 28 aprile, ore 17:30 (CET), al "City Ground" di Nottingham. diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con aggiornamenti delle formazioni ...

Continua a leggere>>

Piacenza – Real Calepina: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Piacenza-Real Calepina di Domenica 28 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 37° giornata del Girone B di Serie ...

Continua a leggere>>

live, Ancona – Lucchese: tabellino, formazioni, pagelle e pronostico. Dove vederla in TV e Streaming - Si sta per chiudere la stagione regolare nel Girone B della Serie C con le ultime partite cruciali: tra queste Ancona–Lucchese. Un’importante sfida salvezza quella del Conero, in caso di vittoria dell ...

Continua a leggere>>