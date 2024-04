LIVE Freccia Vallone 2024 in DIRETTA | ci avviciniamo alla prima delle quattro scalate sul Muro di Huy Attenzione al maltempo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 11.15 LADELLAFEMMINILE DALLE 15.00 13.43 Strappo di 2500 metri che inizia con pendenze docili, ma poi nel finale si tocca anche la doppia cifra. 13.41 Sempre INEOS e Lidl-Trek in testa al gruppo a dettare l’andatura, ritardo del plotone dai fuggitivi di 4’22”, mentre i battistrada sono già sulla Cote d’Ereffe. 13.38 Si sta avvicinando ile la pioggia, e i ciclisti si stanno attrezzando. Diverse andate e ritorno dalle ammiraglie, a prendersi i vestiti adatti per ripararsi da quello che potrebbe arrivare tra poco. 13.36 Dopo la Cote d’Ereffe saremo nel circuito finale, e tra pochi chilometri ci ...

La DIRETTA testuale della Freccia Vallone 2024 . La corsa, seconda del terzetto delle Ardenne, farà da antipasto per la Liegi – Bastogne – Liegi del 21 aprile. I corridori saranno impegnati in 199 km ...

