Festa Scudetto dell’Inter - parte la sfilata degli autobus scoperti tra i tifosi da San Siro al Duomo – Video e Foto

Dopo la partita contro il Torino partirà la festa Scudetto dell'Inter: Dove seguire la parata nerazzurra in tv e il programma della giornata.Continua a leggere Continua a leggere>>

Frattesi prima di Inter-Torino, gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A che anticipa di fatto i festeggiamenti ufficiali per la conquista del ventesimo scudetto , in un’intervista su DAZN ha parlato NO BRUTTE FIGURE – Davide Fratesi prima di Inter-Torino ha parlato così su DAZN: ... Continua a leggere>>

La giornata campale dei festeggiamenti per la seconda stella del popolo nerazzurro comincia al Meazza, dove l'undici di Inzaghi affronterà i granata di Juric. Seguite Inter- Torino con la nostra diretta testuale Continua a leggere>>

Le parole di Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter in piazza del Duomo durante la festa per il ventesimo Scudetto Affacciato dalla terrazza in Piazza Duomo, Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha parlato così ai tantissimi tifosi ...

Continua a leggere>>

Al 2 - 0 lo stadio Meazza si trasforma in un tripudio di sciarpe, bandiere e cori nerazzurri. Poi la grande festa in città con la sfilata per la vittoria dello scudetto ...

Continua a leggere>>