L’inferno di Brandy&Melville | antisemitismo - razzismo e fat-fobi - le accuse al marchio icona degli anni Duemila

(Di domenica 28 aprile 2024) Chi è cresciuto neglilo sa: gli adolescenti considerati alla moda avevano un codice di abbigliamento ben definito. Jeans super-skinny o minigonne a balze, vestiti ricoperti di fiorellini, collane a forma di gufo e felpe con il nome di qualche college americano a caso. I marchi che dettavano legge puntavano a evocare lo stile casual delle coste californiane: Abercrombie & Fitch, che al posto di commessi comuni arruolava modelli, o Hollister, con i suoi nebbiosi corridoi, sono solo alcuni esempi di questo trend. Incarnato alla perfezione anche da un altro: Brandy & Melville. Un brand collegato automaticamente a un immaginario a stelle strisce, sponsorizzato da bellissime adolescenti (preferibilmente bionde e magrissime), che impacchettava il sogno americano del nuovo millennio in dozzinali capi ...

Il San Giuseppe artigiano degli anni 2020 fa il meccanico per auto, parla inglese fluentemente e si aggiorna costantemente su meccanica e meccatronica. È la storia di Giuseppe Carnevale, icona del L’artigiano 2.0, titolare dell’Autofficina Sidney di via Podgora, a Monza (aderente a ... Continua a leggere>>

Il San Giuseppe artigiano degli anni 2020 fa il meccanico per auto, parla inglese fluentemente e si aggiorna costantemente su meccanica e meccatronica. È la storia di Giuseppe Carnevale, icona del L’artigiano 2.0, titolare dell’Autofficina Sidney di via Podgora, a Monza (aderente a ... Continua a leggere>>

Nel Parco Archeologico di Pompei emergono nuove informazioni sull’edilizia romana, grazie alle antiche domus che lo scavo archeologico sta portando alla luce nella Regio IX insula 10. Gli archeologi hanno ritrovato tracce di un cantiere in attività, tra strumenti di lavoro , tegole e mattoni di ... Continua a leggere>>

L'articolo In Austria risarcimenti ai gay perseguiti fino ai primi anni duemila proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Continua a leggere>>

Il Patto del Verde è frutto del lavoro di questa amministrazione e di Massimo Marconcini. È stata una volontà di questo mandato quella di affidare la realizzazione di un piano che fosse molto incisivo e concreto. Non è abbozzato, è stato completato in modo ufficiale e approvato con delibera di ... Continua a leggere>>

Per la Pedemontana triplicano i costi ma i fondi restano sempre gli stessi - Tornano le elezioni e immancabilmente, come i cittadini del Golfo sono abituati da 30 anni a questa parte, emergono nuovi tasselli sullo stato della tangenziale di Formia. Dai documenti messi ...

Continua a leggere>>

Jacopo Fabbrini racconta il sogno ‘on the road’ - Giovani autori (senesi) crescono: Jacopo Fabbrini offre la propria visione del sogno ‘on the road’, targato ovviamente anni duemila e passa, con la pubblicazione del romanzo ‘Then’ edito da Albatros c ...

Continua a leggere>>

La Pira e il ’Dramma industriale’: "La crisi del Pignone sempre attuale" - Ortoleva, un tuffo nel recente passato di Firenze

Continua a leggere>>