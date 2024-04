Duemila nuove piante nei prossimi 5 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il Patto del Verde è frutto del lavoro di questa amministrazione e di Massimo Marconcini. È stata una volontà di questo mandato quella di affidare la realizzazione di un piano che fosse molto incisivo e concreto. Non è abbozzato, è stato completato in modo ufficiale e approvato con delibera di Consiglio comunale. Io ho votato il Patto con grande convinzione. Vogliamo attuarlo in modo attento e puntuale e mettere in campo strumenti di manutenzione del verde nuovi. Il Comune è dotato di un censimento arboreo di tutti gli alberi con schede di valutazione che valutano lo stato di salute, rischio e contesto in cui l’albero è inserito. A oggi Empoli ha un patrimonio di alberi pubblici di circa 7000 unità. Noi vogliamo neipiantarne altri 2000. Servirà, seguendo questi indirizzi, realizzare anche un regolamento per il verde pubblico e privato. ...