Le meraviglie di Pompei | scoperto un cantiere di duemila anni fa | con strumenti di lavoro | tegole e mattoni

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nel Parco Archeologico diemergono nuove informazioni sull’edilizia romana, grazie alle antiche domus che lo scavo archeologico sta portando alla luce nella Regio IX insula 10. Gli archeologi hanno ritrovato tracce di unin attività, tradidi tufo. «è uno scrigno di tesori e non tutto si è svelato nella sua piena bellezza. Tanto materiale deve ancora poter emergere. Nell’ultima Legge di Bilancio abbiamo finanziato nuovi scavi in tutta l’Italia e una parte importante di questo stanziamento è destinata proprio a», dice il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. I lavori edilizi «Mi ha fatto molto piacere quando il direttore del Parco Archeologico, Gabriel Zuchtriegel, ha ...

