“Le ragazze la vogliono come quella delle pornostar” | Lilli Gruber contro il “supermercato del porno”

(Di martedì 16 aprile 2024) La giornalista ed ex membro del Parlamento Europeoè stata ospite a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio per presentare il suo libro Non farti fottere –ildelonline ti ruba fantasia, desiderio e dati personali, edito da Rizzoli., all’anagrafe Dietlinde, 66 anni, nata a Bolzano, ha spiegato a Fabio Fazio durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa l’importanza di capire effettivamente le conseguenze del visitare i siti, e non solo. Durante la puntataha citato la professoressa Graziottin, ginecologa e oncologa, che le ha raccontato di, negli ultimi anni, si sia visto un aumento esponenziale della chirurgia ...

La rapper di Bando sta dimostrando alla sua generazione che anche le donne, in Italia, possono entrare nel mondo dell'hip hop (vanityfair)

Pubblicato il 16 Aprile, 2024 Ormai non sembrano esserci più limiti. Si ricorre al chirurgo estetico anche per interventi che nulla hanno a vedere con la necessità, col bisogno di sentirsi meglio ... (dayitalianews)

Lilli Gruber da Fabio Fazio: «Le ragazzine vogliono ricorrere alla chirurgia plastica genitale per assomigliare alle pornostar» - Lilli Gruber ha partecipato all’ultima puntata di “Che Tempo Che Fa” per presentare il suo nuovo libro “Non farti fottere – Come il supermercato del porno online ...leggo

Lilli Gruber da Fazio a Che Tempo Che fa: «Le ragazze vogliono ricorrere alla chirurgia plastica genitale per assomigliare alle pornostar» - Lilli Gruber ha partecipato all’ultima puntata di “Che Tempo Che Fa” per presentare il suo nuovo libro “Non farti fottere – Come il supermercato del porno online ...ilmessaggero

Furlani, i campioni del Milan mostreranno il loro valore a Roma - "Possiamo giocare meglio, abbiamo dei grandi campioni, spero e sono sicuro che Rafa, Theo, ma anche Olivier, Ruben, Christian e tutti gli altri nostri campioni faranno vedere di che pasta sono fatti.ansa