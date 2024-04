Fassino replica alle accuse di aver rubato un profumo | Sono una persona onesta

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’episodio risale al 15 aprile, quandosi trovava all’aeroporto di Fiumicino in attesa di prendere un volo per Strasburgo. Secondo la sua ricostruzione dei fatti, prima di raggiungere il gate di imbarco, si è fermato presso il duty-free, l’area commerciale esente da tasse presente in molti aeroporti. Qui, avrebbe preso unda donna L'articolo proviene da Il Difforme.

Piero Fassino , deputato del Pd ed ex ministro della Giustizia, è stato denunciato per il furto di un profumo da 100 euro in un duty free shop all'aeroporto di Fiumicino . L'episodio è avvenuto lo scorso 15 aprile all'aeroporto di Fiumicino . Il ...

Piero fassino e la denuncia per il furto del profumo (Chanel): cosa rischia l'ex ministro e perché - Il furto del profumo (una boccetta di Chanel da 130 euro) potrebbe rappresentare un fatto «tenue». Troppo per valere una condanna all’onorevole Piero fassino che, secondo quanto riportato dal Fatto Qu ...informazione

Edi Rama attacca Report dopo la puntata sull'accordo Italia-Albania e telefona al dirigente Rai Paolo Corsini - Il premier dell'Albania, Edi Rama, ha attaccato un servizio di Report, in merito al quale ha telefonato al direttore dell'Approfondimento Rai Corsini ...notizie.virgilio

Piero fassino e il furto di un profumo all'aeroporto di Fiumicino, denunciato. Lui si difende: «L'ho messo in tasca per errore» - Piero fassino, deputato del Pd ed ex ministro della Giustizia, è stato denunciato per il furto di un profumo da 100 euro in un duty free shop all'aeroporto di Fiumicino. La ...ilmessaggero