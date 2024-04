Piero Fassino denunciato per il furto di un profumo da 100 euro in aeroporto | Sono stupito

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Siamo all'di Fiumicino, area duty free. Un viaggiatore mette in tasca una confezione die, mentre parla al telefono, si allontana e supera le casse. Il personale lo vede e scatta la denuncia. Il viaggiatore non è un illustre sconosciuto, ma l'deputatoin...

Dal Cilento alla Romagna: Projenia avvia la work experience per il CIlento: ...fra territori e stagioni per far sì che l'Autunno non sia più la stagione in cui il viaggiatore '... rivolgendosi ai ragazzi,'al termine dell'esperienza i ragazzi ricorderanno il profumo del sottobosco ...

"Campania. Divina", Gassman testimonial degli spot: I primi ricordi di questa citta' li ho quando mio padre 'Giro' profumo di donna'. Poi mi ha ... "Volevamo parlare di un viaggiatore, di un estraneo, di qualcuno che ci guarda dall'esterno, entra a ...