Lega Pro - Marani | Domani Consiglio Direttivo straordinario per date play off

(Di domenica 28 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione della premiazione allo stadio “Manuzzi” di Cesena, il presidente dellaPro, Matteo, ha incontrato la stampa per congratularsi con i bianconeri vincitori del Girone B e ha affrontato il temaoff: “Abbiamo convocato peralle 12.30 unper decidere la data di partenza deioff, alla luce del giudizio ancora pendente al Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso del Taranto. All’esame deldici sarà il possibile slittamento della data d’iniziooff. Nelle prossime 24 ore, stando alle Indicazioni della FIGC – che ringrazio per essersi prodigata – dovremmo conoscere il giorno ufficiale ...

Il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, al termine del Consiglio federale della Figc che ha approvato il piano strategico del calcio italiano ha confermato il pieno sostegno alla federazione: "Noi come Serie C fin dall'inizio abbiamo dato l'ok per questo processo che deve portare a mettere in ...

Campobasso e Pianese in Serie C, i complimenti della lega Pro - Il Presidente Matteo marani e la lega Pro si complimentano con le società, i calciatori e i dipendenti tutti, dando il benvenuto in Serie C NOW e augurando loro il meglio per la prossima stagione

